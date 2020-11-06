У Джорджії, де лідирує Байден, перерахують голоси

Про це заявив державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер під час прессконференції, передає Bloomberg.
За даними видання, менеджер з проведення голосування у штаті Джорджія Габріель Стерлінг заявив, що вони скоріш за все не зможуть встановити результати виборів до кінця листопада.
За останніми даними, Байден випереджає Трампа у Джорджії на 1098 голосів. Однак зранку у п’ятницю, 6 листопада, Трамп був лідером у цьому штаті.
Нагадаємо, якщо Байден виграє в Джорджії – у нього буде 269 голосів виборників при необхідних 270. Якщо Трамп програє в цьому штаті – він уже не зможе одержати першість на виборах.
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