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У Джорджії, де лідирує Байден, перерахують голоси

В американському штаті Джорджія, де демократ Джо Байден випереджає республіканця Дональда Трампа, перерахують голоси. На кону 16 голосів виборників.

П’ятниця, 6 листопада 2020, 18:48

Про це заявив державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер під час прессконференції, передає Bloomberg.

За даними видання, менеджер з проведення голосування у штаті Джорджія Габріель Стерлінг заявив, що вони скоріш за все не зможуть встановити результати виборів до кінця листопада.

За останніми даними, Байден випереджає Трампа у Джорджії на 1098 голосів. Однак зранку у п’ятницю, 6 листопада, Трамп був лідером у цьому штаті.

Нагадаємо, якщо Байден виграє в Джорджії – у нього буде 269 голосів виборників при необхідних 270. Якщо Трамп програє в цьому штаті – він уже не зможе одержати першість на виборах.

  • #Букви уважно слідкують за перебігом виборів у США. Всі деталі ви можете прочитати тут.
Теги: Байден, вибори, США, Трамп

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