У Джорджії, де лідирує Байден, перерахують голоси

В американському штаті Джорджія, де демократ Джо Байден випереджає республіканця Дональда Трампа, перерахують голоси. На кону 16 голосів виборників.

Про це заявив державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер під час прессконференції, передає Bloomberg.

За даними видання, менеджер з проведення голосування у штаті Джорджія Габріель Стерлінг заявив, що вони скоріш за все не зможуть встановити результати виборів до кінця листопада.

За останніми даними, Байден випереджає Трампа у Джорджії на 1098 голосів. Однак зранку у п’ятницю, 6 листопада, Трамп був лідером у цьому штаті.

Нагадаємо, якщо Байден виграє в Джорджії – у нього буде 269 голосів виборників при необхідних 270. Якщо Трамп програє в цьому штаті – він уже не зможе одержати першість на виборах.