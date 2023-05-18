У Колумбії розбився літак, а через два тижні у джунглях знайшли чотирьох живих дітей. Серед врятованих 11-місячний малюк.

Джерело: Sky News.

Ще були врятовані діти чотирьох, дев’яти та 13 років.

Аварія трапилася 1 травня, коли в літака Cessna 206 відмовив двигун. Цей борт перевозив сім людей: тіла трьох дорослих були знайдені всередині літака.

Попередньо, діти самотужки вибралися з місця аварії. За інформацією від управління цивільної авіації Колумбії, яке координувало рятувальні роботи, неповнолітні вирушили у тропічний ліс, щоб знайти допомогу.

Рятувальники та собаки-шукачі знайшли викинуті фрукти, які діти їли, щоб вижити. Ще вони виявили імпровізовані укриття з лісової рослинності.

У рятувальній операції брали участь літаки та вертольоти повітряних сил Колумбії.