Джерело: Sky News.
Ще були врятовані діти чотирьох, дев’яти та 13 років.
Аварія трапилася 1 травня, коли в літака Cessna 206 відмовив двигун. Цей борт перевозив сім людей: тіла трьох дорослих були знайдені всередині літака.
Попередньо, діти самотужки вибралися з місця аварії. За інформацією від управління цивільної авіації Колумбії, яке координувало рятувальні роботи, неповнолітні вирушили у тропічний ліс, щоб знайти допомогу.
Рятувальники та собаки-шукачі знайшли викинуті фрукти, які діти їли, щоб вижити. Ще вони виявили імпровізовані укриття з лісової рослинності.
У рятувальній операції брали участь літаки та вертольоти повітряних сил Колумбії.
- Станом на 13 травня відомо про 201 загиблого послідовника Міжнародної церкви “Добра Новина”, очолюваної лідером культу Полом Маккензі, який повідомив жертвам, що 15 квітня настане кінець світу, і наказав голодувати до смерті, щоб першими потрапити на небеса.