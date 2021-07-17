У ЕМА поки не отримували запит на схвалення вакцини Covishield, яку використовують в Україні

Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) ще не отримало заявки на оцінку і схвалення вакцини проти коронавірусу індійського виробництва Covishield, яку використовують в Україні.

Про це агентство повідомило в своєму Twitter-акаунті.

До компетенції EMA входить оцінка вакцин і ліків з точки зору їх використання в ЄС. Однак агентство поки не отримало офіційного запиту на схвалення Covishield.

“Щоб вакцина Covishield проти COVID-19 була оцінена для використання в ЄС, розробник повинен подати в EMA офіційну заяву на отримання дозволу на продаж, яке до цих пір не було отримано”, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше у громадян Індії, яких вакцинували проти коронавірусу препаратом Covishield, виникли проблеми із поїздками до Європейського Союзу.