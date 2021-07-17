У ЕМА поки не отримували запит на схвалення вакцини Covishield, яку використовують в Україні

Про це агентство повідомило в своєму Twitter-акаунті.
До компетенції EMA входить оцінка вакцин і ліків з точки зору їх використання в ЄС. Однак агентство поки не отримало офіційного запиту на схвалення Covishield.
“Щоб вакцина Covishield проти COVID-19 була оцінена для використання в ЄС, розробник повинен подати в EMA офіційну заяву на отримання дозволу на продаж, яке до цих пір не було отримано”, – йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше у громадян Індії, яких вакцинували проти коронавірусу препаратом Covishield, виникли проблеми із поїздками до Європейського Союзу.
У Європейському Союзі наразі офіційно не визнали індійський препарат проти коронавірусу Covishield, яким вакцинують українців. Водночас у МОЗ України раніше неодноразово запевняли, що цей препарат і AstraZeneca – це “одна вакцина”. #Букви розповідали, що відомо про цю ситуацію. Детальніше – у матеріалі.
- Нідерланди та Австрія теж без самоізоляції та тестів прийматимуть щеплених гостей з України. Перелік схвалених вакцин містить і Covishield.
- Естонія дозволила повністю вакцинованим українцям без обмежень в’їжджати на свою територію з туристичною метою зокрема, препаратом Covishield.