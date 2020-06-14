Цю інформацію #Буквам підтвердила Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції “Слуга народу”.

Так, Максим Перебийніс знаходиться на лікуванні вдома, почувається добре.

Народний депутат є головою підкомітету з питань охорони здоров’я комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування. Тепер апарату Ради необхідно встановити всіх, хто контактував з депутатом.

Згідно сайту Парламенту Максим Перебийніс був присутній на роботі 2, 3, 4, 5 червня.

Раніше коронавірус проявляли зокрема в таких нардепів: Валерій Божик (“Слуга народу”), Руслан Горбенко (“Слуга народу”), Володимир Ватрас (“Слуга народу”), Олег Мейдіч (Батьківщина), Сергій Шахов (Довіра), Віталій Борт , Ігор Кисельов (ОТЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Анна Скороход (позафракційна), Олександр Лукашев (ОТЗЖ).