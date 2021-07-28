В компанії Facebook повідомили нові дані стосовно доходів за останній квартал. Прибутки у 2021 році зросли на 56% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

В компанії повідомили, що за квартал, який закінчився 30 червня, вдалося отримати прибуток розміром 29,1 млрд доларів. Це на 56% більше, ніж рік тому. У 2020 році прибутки впали через відсутність онлайн-реклами під час пандемії коронавірусу.

Також в компанії більше ніж вдвоє збільшили прибуток до майже 10,4 млрд доларів. Аналітики сподівалися, що прибуток буде 8,7 млрд доларів.

За словами фінансового директора компанії Девіда Венера, перспективи на 2021 рік не зовсім “райдужні”. Зокрема, рівень продажів може знизитися через “нормативні зміни та зміни платформи”.

Як відомо, акції Facebook впали майже на 4% в неробочий час після звіту про прибуток та витрати.

Нагадаємо, за останній квартал 2020 акції Apple впали на понад 5%, ринкова вартість компанії — на $100 млрд. Це було найвище квартальне падіння за два роки.

Утім в січні iPhone 12 допоміг Apple заробити рекордну суму грошей за квартал.Американський техногігант Apple планує наростити виробництво iPhone нової моделі вже цього року.