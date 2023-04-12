У Facebook видалили пост Інституту масової інформації про фейковий сайт "Української правди" із брехнею і пропагандою через нібито порушення стандартів спільноти.

Про це повідомило ІМІ.

Пост зник через кілька секунд після публікації без пояснень. В ІМІ одразу опублікували аналогічний, який досі є на сторінці. Видалення оскаржили й чекають на результат.

Фейковий сайт імітує онлайн-видання “Українська правда”. За інформацією сервісу перевірки доменів whois, його домен було зареєстровано 12 лютого 2023 року через американську компанію. Візуально він імітує інтерфейс і лого “УП”.

Крім того, на фейковому сайті з’являються колонки від постійних авторів, зокрема журналіста Павла Казаріна

“У мережі час від часу з’являються фейкові публікації від імені “Української правди”. Візуально це копія УП із тією лише різницею, що у ролі вмісту – якась зрадофільська дичина. Тепер вони почали писати ще й фейкові колонки від імені постійних авторів УП. Наприклад, від мого. Остання історія – це накидування на ТрО, підписане моїм ім’ям”, — написав Казарін.

Він порадив читачам звертати увагу на домен, який легко загуглити Він додав, що усі свої тексти дублює у своїх соцмережах.

“Якщо ви бачите колонку Казаріна, якої немає в соцмережах Казаріна – значить, перед вами фейк. Наші сусіди вирішили погратися в ІПСО. Мамкіни дезінформатори”, — додав Казарін.