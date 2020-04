Про це пише Techcrunch.

Оскільки багато з нас продовжують залишатися вдома через пандемію, Facebook став платформою для спілкування зі своїми друзями, родиною та сусідами.

Для вираження підтримки соцмережа додала нову реакцію турботи. Вона виглядає, як смайлик, що обіймає серце. Починаючи з наступного тижня, смайлик почне з’являтися у користувачів Facebook.

Крім того, з сьогоднішнього дня в Messenger з’явиться реакція в формі пульсуючого серця.

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020