Про це пише Techcrunch.

Оскільки багато з нас продовжують залишатися вдома через пандемію, Facebook став платформою для спілкування зі своїми друзями, родиною та сусідами.

Для вираження підтримки соцмережа додала нову реакцію турботи. Вона виглядає, як смайлик, що обіймає серце. Починаючи з наступного тижня, смайлик почне з’являтися у користувачів Facebook.

Крім того, з сьогоднішнього дня в Messenger з’явиться реакція в формі пульсуючого серця.