Про це повідомляє місцеве видання “Фастів News”.
Кілька років тому у Микити з’явилася ідея відкрити пекарню, у якій зможуть працювати люди з інвалідністю. На той момент мешканець Фастова здобув освіту повара-кондитера у професійно-технічному училищі.
Втім, знайти роботу за спеціальністю йому не вдалося. Тоді Микиту підтримала греко-католицька громада, допомігши ретельно пропрацювати проєкт та залучити фінансування з різних джерел.
Завдяки краудфандинговій платформі “Велика ідея” та небайдужим українцям, громада зібрала понад 72 тисячі гривень, а решту витрат покрив грант від Української освітньої платформи.
Так, з’явилася пекарня “Коржик”.
Крім Микити, у майстерні зараз працює ще два кондитери. Тут випікають та продають печиво, тістечка, а також готують каву та чай. Заклад відкрили на початку квітня у Фастові.
На відкриття майстерні завітали представники Фастівської міської ради, римо-католицької та греко-католицької громад міста і просто небайдужі люди.
- 2 квітні, відзначається започаткований ООН у 2007 році Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм.
- Виробник ляльок Барбі Mattel вперше представив версію ляльки, яка зображає людину з синдромом Дауна.
- 18-річна британська модель Еллі Голдстейн, яка народилася з синдромом Дауна, у яскравому аутфіті від Gucci постала на обкладинці модного журналу Mission.