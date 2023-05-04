У місті Фастів на Київщині хлопець, на ім'я Микита відкрив інклюзивну пекарню, де працюватимуть люди з інвалідністю.

Про це повідомляє місцеве видання “Фастів News”.

Кілька років тому у Микити з’явилася ідея відкрити пекарню, у якій зможуть працювати люди з інвалідністю. На той момент мешканець Фастова здобув освіту повара-кондитера у професійно-технічному училищі.

Втім, знайти роботу за спеціальністю йому не вдалося. Тоді Микиту підтримала греко-католицька громада, допомігши ретельно пропрацювати проєкт та залучити фінансування з різних джерел.

Завдяки краудфандинговій платформі “Велика ідея” та небайдужим українцям, громада зібрала понад 72 тисячі гривень, а решту витрат покрив грант від Української освітньої платформи.

Так, з’явилася пекарня “Коржик”.

Крім Микити, у майстерні зараз працює ще два кондитери. Тут випікають та продають печиво, тістечка, а також готують каву та чай. Заклад відкрили на початку квітня у Фастові.

На відкриття майстерні завітали представники Фастівської міської ради, римо-католицької та греко-католицької громад міста і просто небайдужі люди.