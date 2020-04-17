Про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко.

“Сьогодні відбулася спроба захоплення стратегічного державного підприємства Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Була спроба колишнього менеджменту поновити контроль над підприємством. Ця спроба за участі силових органів МВС та інших зупинена”, – сказав він.

Сенниченко наголосив, що в результаті компанія знаходиться під контролем держави.

“Ця компанія, 100 % акцій якої належить державі, зі статутним капіталом в майже 2 мільярди гривень, вона є флагманом великої української приватизації із залучення інвестицій в економіку України. Над підготовкою до приватизації ФДМУ було залучено кращі світові компанії, які працюють над аудитом і підготовкою до залучення інвесторів”, – пояснив він.

Голова ФДМУ зазначив, що наразі вже 16 відомих світових компаній виявили бажання прийняти участь в аукціоні.

Він також додав, що колишній директор підприємства Руслан Журило є підозрюваними в справі Національного антикорупційного бюро, а також підсудним в Антикорупційному суді.

“Журило є підсудним по справі, що знаходиться в Антикорупційному суді з підозрою про надання збитків підприємству понад 300 млрд гривень, також по цьому підприємству є справа НАБУ, яка встановила збитки державного підприємства більше 12 млн доларів США, тобто цей менеджмент намагався відновитися на посаді цього стратегічного державного підприємства. Автоматизована система Господарського суду Києва 44 рази не могла визначити суддю і знайшлась суддя Зеленіна, яка наклала абсолютно незаконне забезпечення для того, щоб зупинити рішення Держмайна про зміну менеджменту”, – резюмував Сенниченко.

Прес-конференція Голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка щодо спроби рейдерського захоплення АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Опубліковано Фонд державного майна України Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.