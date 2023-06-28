У фільмі «Супермен: Спадщина» Генрі Кавілла замінить Девід Коренсвет

Джерело: The Hollywood Reporter.

Рейчел Броснаген зіграє роль коханої Супермена Лоїс Лейн.

17 червня проходили проби у повному гримі та образі персонажів з фільму. Сценарист для цього зібрав три пари акторів на вакантні ролі. У пробах на роль супергероя брали участь актори Ніколас Голт та Том Брітні, а на роль Лоїс — Фібі Дайневор та Емма Макі.

Раніше повідомлялося, що Ганн звузив коло Ніколаса Холта, Девіда Коренсвета, Джейкоба Елорді та Ендрю Річардсона, щоб потенційно зіграти Кларка Кента, Супермена або суперлиходія Лекса Лютора. На сьогодні роль супергероя вже закрили.

Запланована дата виходу фільму “Супермен: Спадщина” запланована на 11 липня 2025 року. Зйомки планують розпочати на початку наступного року.

Щодо роботи над новим фільмом про Супермена стало відомо 15 грудня 2022 року.

Очікується, що “Супермен: Спащина” розповідатиме про історію подорожі Супермена, аби поєднати свою криптонську спадщину з його людським вихованням Кларка Кента. Він є втіленням правди, справедливості та американського шляху, яким керує людська доброта у світі, який вважає доброту старомодною.