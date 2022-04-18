Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
За даними на 18 квітня, по лінії Мангу-Нікольске-Ялта утримується не менш 20 тисяч людей. Загарбники перешкоджають можливості евакуюватись. Російські військові навмисно затягують та сповільнюють процедуру фільтрації.
Ще близько 5-7 тисяч осіб знаходиться у фільтраційному таборі у селі Безіменне. У населеному пункті у Донецькій області вони перебувають на стадії підготовки до депортації.
- Нагадаємо, російські окупанти перетворюють Маріуполь на гетто для українців. Загарбники змушують місцевих жителів вдягати ворожу білу стрічку, щоб зробити їх “приманкою” для снайперів Збройних сил України.
- Російські війська, які частково контролюють Маріуполь, змушують місцевих мешканців розбирати завали у місті. Тим, хто погодиться, обіцяють видати їжу.
- Також армія РФ застосувала до Маріуполя тактику, якою користувалася під час бойових дій у Чечні в 1999 році та Сирії у 2016 році. Російське командування стурбоване тим, що місто важко взяти.
- Українські захисники Маріуполя відкинули вимогу Кремля здатися та скласти зброю. Наразі вони перебувають у масивному металургійному заводі “Азовсталь” в останньому відомому вогнищі опору в зруйнованому місті. Падіння Маріуполя стане переломним моментом у російсько-українській війні.