Російські окупанти утримують близько 27 тисяч українців у фільтраційних таборах. У них загарбники проводять "фільтрацію" місцевих та подальшу депортацію.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За даними на 18 квітня, по лінії Мангу-Нікольске-Ялта утримується не менш 20 тисяч людей. Загарбники перешкоджають можливості евакуюватись. Російські військові навмисно затягують та сповільнюють процедуру фільтрації.

Ще близько 5-7 тисяч осіб знаходиться у фільтраційному таборі у селі Безіменне. У населеному пункті у Донецькій області вони перебувають на стадії підготовки до депортації.