Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.
Своєю чергою, Україна на даному етапі перемовин із РФ підтверджує вимоги щодо припинення вогню, виведення російських військ з території Української держави та гарантії безпеки від низки країн.
“Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції”, – зауважив Подоляк.
Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022
За даними журналісти, проєкт угоди складається з п’ятнадцяти пунктів, серед яких зокрема гарантії Києва невступу до НАТО, обмеження збройних сил та зобов’язання не розміщувати іноземні військові бази та озброєння. Натомість Росія має війська, а гарантії безпеки для України надають США, Великобританія та Туреччина.
- Нагадаємо, радник голови Офісу президента та перемовник від української делегації Михайло Подоляк підбив проміжні підсумки перемовин з російською стороною.
- Зеленський заявив, що вважає Єрусалим місцем, де можуть відбутися переговори між Україною та РФ.