Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що у газеті Financial Times опублікували проєкт "мирної угоди" не більше, ніж запит російської сторони.

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

Своєю чергою, Україна на даному етапі перемовин із РФ підтверджує вимоги щодо припинення вогню, виведення російських військ з території Української держави та гарантії безпеки від низки країн.

“Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції”, – зауважив Подоляк.

Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

За даними журналісти, проєкт угоди складається з п’ятнадцяти пунктів, серед яких зокрема гарантії Києва невступу до НАТО, обмеження збройних сил та зобов’язання не розміщувати іноземні військові бази та озброєння. Натомість Росія має війська, а гарантії безпеки для України надають США, Великобританія та Туреччина.