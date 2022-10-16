Про це повідомило Yle.

Опитування провела компанія Kantar Public. За результатами стало відомо, що фіни здебільшого підтримують Україну на тлі повномасштабного нападу з боку Росії.

Єдиним способом завершити війну в Україні вважають виведенням російських військ 84% респондентів. Натомість не погодилися з таким твердженням 9%.

Трохи більш як 50% вважають, що Україна має набути членство в ЄС і НАТО швидко. Ще 53% опитаних заявили, що росіяни мають певну відповідальність за окупаційну війну проти України.

У Фінляндії 90% опитаних зазначили, що їхня країна не зможе нормалізувати відносини з Росією, поки Володимир Путін залишається при владі. Проти такої думки виступили лише 6%.

Також приблизно 4 з 10 сказали, що вони стурбовані тим, що можливо війна пошириться на їхню країну. Ще двоє з десяти додали, що їх така можливість не турбує.

Стосовно ядерної війни висловили стурбованість більш ніж половина опитаних.