Про це повідомило Yle.
Опитування провела компанія Kantar Public. За результатами стало відомо, що фіни здебільшого підтримують Україну на тлі повномасштабного нападу з боку Росії.
Єдиним способом завершити війну в Україні вважають виведенням російських військ 84% респондентів. Натомість не погодилися з таким твердженням 9%.
Трохи більш як 50% вважають, що Україна має набути членство в ЄС і НАТО швидко. Ще 53% опитаних заявили, що росіяни мають певну відповідальність за окупаційну війну проти України.
У Фінляндії 90% опитаних зазначили, що їхня країна не зможе нормалізувати відносини з Росією, поки Володимир Путін залишається при владі. Проти такої думки виступили лише 6%.
Також приблизно 4 з 10 сказали, що вони стурбовані тим, що можливо війна пошириться на їхню країну. Ще двоє з десяти додали, що їх така можливість не турбує.
Стосовно ядерної війни висловили стурбованість більш ніж половина опитаних.
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