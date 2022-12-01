У Фінляндії очікують наступного року близько 30-40 тисяч переселенців з України. Влада підрахувала, що така кількість людей може звернутися за тимчасовим захистом у 2023 році.

Про це повідомило schengenvisainfo.com.

За 2022 рік у Фінляндії отримали прихисток 43 тисячі громадян України. Залишаються у країні понад 38 тисяч наших співгромадян.

За словами міністерки внутрішніх справ Крісти Мікконен, в Україні зараз ситуація ускладнилася, ніж в попередні місяці, через часті атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Внаслідок дій росіян зими мільйони українців залишаються без світла, тепла та води.

“Дуже ймовірно, що все більше українців будуть змушені тікати з батьківщини та шукати безпеку де-небудь. Ми також повинні підготуватися до збільшення кількості біженців війни, які потребують допомоги у Фінляндії. Наш обов’язок – допомогти українцям”, – зазначила чиновниця.

МВС Фінляндії координує організацію прийому українських переселенців. Організації та компанії продовжують надавати повну підтримку біженцям з України.

Раніше країна продовжила термін дії посвідок на проживання для українців до 31 березня 2023 року. Громадянам України не потрібно подавати документи на продовження дозволу на проживання.

За результатами опитування у вересні у Фінляндії, 27% наших переселенців сказали, що не хочуть повертатися в Україну після закінчення війни. Ще 33% мають намір повернутися в Україну, а не визначилися із майбутньою країною проживання 40% біженців. Половина опитаних були вихідцями з Харківської, Київської чи Донецької областей.