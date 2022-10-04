У Фінляндії в місті Котка демонтували останній пам’ятник російському політичному діячу Володимиру Леніну.

Про це повідомляє Yle.

У повідомленні зазначається, що сьогодні пам’ятник Володимиру Леніну зник із вуличного краєвиду міста Котка. Бюст Леніна був створений естонським скульптором Матті Варіка.

Очільник відділу міського планування Маркку Ханнонен розповів, що переміщення пам’ятника – це досить складна технічна операція. За його словами, бюст підняли на платформу вантажівки за допомогою спеціального пристрою.

Завідувачка музею Кюменлааксо Кірсі Ніку заявила, що скульптура буде відправлена ​​до них на зберігання.

У повідомленні зазначається, що статую Леніна 1979 року Котка подарувало місто Таллінн, яке тоді входило до складу Радянського Союзу. Скульптура в Котка була останньою великою пам’яткою радянському політику у Фінляндії.

Проте на вулицях фінських міст все ще можна зустріти присвячені Леніну пам’ятні дошки та рельєфи.

Варто зазначити, що фінський уряд ухвалив рішення закрити кордони для російських туристів на тлі оголошення мобілізації у РФ. Заборона в’їзду у країну росіянам почне діяти із 30 вересня.

За словами міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, основною причиною для цього рішення стала оцінка зовнішньополітичним керівництвом безпекової ситуації. З початку мобілізації вона суттєво погіршилася. На рішення впливає ще російсько-українська війна та диверсія на газопроводах “Північні потоки”.

Уряд Фінляндії зазначив, що в’їзд російських громадян становить загрозу для міжнародних відносин країни. Росіянам тепер можуть відхиляти або анулювати туристичні візи.