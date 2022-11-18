Управління зі стягнення боргів Фінляндії конфіскувало три приватні літаки, які належать росіянам, через підозру, що вони використовуються особами, які перебувають під санкціями.

Про це повідомило Yle.

Літаки експлуатує фінська компанія Polar Aviation Оy. За даними видання, літаки, ймовірно, належать російському бізнесменові Сергію Грищенку.

У своїх публічних рішеннях Управління зі стягнення боргів не розкриває, на чому грунтуються підозри щодо того, що літаки використовуються особами, які перебувають під санкціями.

Згідно з розслідуваннями видання, підозри можуть мати за основу зв’язки Polar Aviation Оy з олігархом Геннадієм Тимченком, котрого внесено до санкційних списків ЄС та США, він одночасно є громадянином Фінляндії та Росії. Проте у компанії Polar Aviation Оy заперечують зв’язки із Тимченком.

Polar Aviation відмовилася надати владі списки пасажирів за 2021-2022 роки. У рішенні Управління зі стягнення боргів мовиться про те, що на перше прохання фінської влади компанія відповіла відмовою, після повторного прохання надала неповні списки.

Згідно із заявою Polar Aviation Оy, рішення Управління зі стягнення боргів є помилковим, і компанія надала всі документи, які запросили фінська влада.

У виданні зазначили, що три конфісковані літаки були внесені до реєстру повітряних суден у Фінляндії у серпні 2021 року. З того часу літаки здійснили сотні польотів, наприклад, у Відень, Гамбург, Марокко, Італію та Дубай.

Загалом з лютого Управління зі стягнення боргів здійснило 187 санкційних вилучень та тимчасових заходів на суму майже 200 мільйонів євро.