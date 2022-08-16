Про це повідомило місцеве видання Yle.

У фінському місті розмістили 24 таких написи. Ідею реалізували місцеві жителі за власної ініціативи та профінансували її. У такий спосіб фіни хочуть нагадати росіянам про те, що відбувається в Україні, та підтримати українців.

“Ідея з’явилася в липні, коли я, як і інші, розмірковував, що в нашому регіоні не видно підтримки України”, – сказав місцевий депутат Юкка Копра, який є одним з авторів проєкту.

Реалізація ідеї коштувала кілька тисяч євро. Місцевий депутат заплатив майже за половину проєкту.