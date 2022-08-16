Про це повідомило місцеве видання Yle.
У фінському місті розмістили 24 таких написи. Ідею реалізували місцеві жителі за власної ініціативи та профінансували її. У такий спосіб фіни хочуть нагадати росіянам про те, що відбувається в Україні, та підтримати українців.
“Ідея з’явилася в липні, коли я, як і інші, розмірковував, що в нашому регіоні не видно підтримки України”, – сказав місцевий депутат Юкка Копра, який є одним з авторів проєкту.
Реалізація ідеї коштувала кілька тисяч євро. Місцевий депутат заплатив майже за половину проєкту.
Російські громадяни часто їздять до Лаппеенранта на шопінг. Місто ще є популярним туристичним місцем. Населення Лаппеенранта складає близько 72 тисяч громадян.
Раніше місто Іматра на сході Фінляндії вирішило кожен день відкривати дамбу під гімн України, передало AFP. До цього поточки води відкривали під музику фінського композитора Яна Сібеліуса. Це місто теж користується дуже великою популярністю, особливо серед російських туристів.
VIDEO: 🇫🇮🇷🇺 At the same time each day, a dam in the Finnish city of Imatra opens and water rushes out to the sound of music.
It's a popular attraction especially with Russian tourists. But since the end of July, the show has begun with the Ukrainian national anthem
📹 @eliashuuh pic.twitter.com/JdckkwnKVc
— AFP News Agency (@AFP) August 14, 2022
- Фінське місто Лаппеенранта, розташоване неподалік кордону з Росією, щодня вмикатиме гімн України.
- Раніше повідомлялося, що у Фінляндії посилили перевірки для осіб, які прямують до Росії. Під час митних перевірок у них конфісковували дрони та навігатори.
- У Фінляндії висловилися за те, щоб значно скоротити кількість туристичних віз, котрі видають росіянам. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що тисячі громадян РФ подають заяви на їхнє отримання.
- На початку липня Фінляндія ухвалила закон про посилення безпеки на кордоні з Російською Федерацією.