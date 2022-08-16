Про це повідомило місцеве видання Yle.

У фінському місті розмістили 24 таких написи. Ідею реалізували місцеві жителі за власної ініціативи та профінансували її. У такий спосіб фіни хочуть нагадати росіянам про те, що відбувається в Україні, та підтримати українців.

“Ідея з’явилася в липні, коли я, як і інші, розмірковував, що в нашому регіоні не видно підтримки України”, – сказав місцевий депутат Юкка Копра, який є одним з авторів проєкту.

Реалізація ідеї коштувала кілька тисяч євро. Місцевий депутат заплатив майже за половину проєкту.

Фото: Yle

Російські громадяни часто їздять до Лаппеенранта на шопінг. Місто ще є популярним туристичним місцем. Населення Лаппеенранта складає близько 72 тисяч громадян.

Раніше місто Іматра на сході Фінляндії вирішило кожен день відкривати дамбу під гімн України, передало AFP. До цього поточки води відкривали під музику фінського композитора Яна Сібеліуса. Це місто теж користується дуже великою популярністю, особливо серед російських туристів.