Російські громадяни часто їздять до Лаппеенранта на шопінг. Місто ще є популярним туристичним місцем. Населення Лаппеенранта складає близько 72 тисяч громадян.

Раніше місто Іматра на сході Фінляндії вирішило кожен день відкривати дамбу під гімн України, передало AFP. До цього поточки води відкривали під музику фінського композитора Яна Сібеліуса. Це місто теж користується дуже великою популярністю, особливо серед російських туристів.

VIDEO: 🇫🇮🇷🇺 At the same time each day, a dam in the Finnish city of Imatra opens and water rushes out to the sound of music.

It's a popular attraction especially with Russian tourists. But since the end of July, the show has begun with the Ukrainian national anthem

📹 @eliashuuh pic.twitter.com/JdckkwnKVc

— AFP News Agency (@AFP) August 14, 2022