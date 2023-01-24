Про це повідомило Yle.
Міністр наголосив, що такий варіант можливий, якщо “заявка Швеції довго не розглядатиметься”.
“Заявка Фінляндії на вступ до НАТО, можливо, буде переглянута не одночасно зі Швецією, якщо процес розгляду заявки Швеції буде перервано на довший період часу”, — сказав глава МЗС в інтерв’ю.
З моменту підписання заявки на членство в НАТО фінські політики рішуче заявляли, що Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО разом. Пекк Хаавісто наголосив, що такий варіант залишається в пріоритеті.
На сьогодні з 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в Альянсі поки не ратифікували Туреччина та Угорщина.
- 23 січня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки Анкари щодо членства в НАТО після протесту біля турецького посольства в Стокгольмі на вихідних, зокрема зі спаленням Корану.
- Швеція та Фінляндія повинні депортувати або екстрадувати до Туреччини до 130 «терористів», перш ніж турецький парламент схвалить їхні заявки на вступ до НАТО, заявив президент Таїп Ердоган.
- 8 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що впевнений, що Туреччина схвалить заявку країни на вступ до військового альянсу НАТО. Проте, Швеція не може виконати всі умови, які Анкара поставила для її підтримки.