Про це повідомило Yle.

Міністр наголосив, що такий варіант можливий, якщо “заявка Швеції довго не розглядатиметься”.

“Заявка Фінляндії на вступ до НАТО, можливо, буде переглянута не одночасно зі Швецією, якщо процес розгляду заявки Швеції буде перервано на довший період часу”, — сказав глава МЗС в інтерв’ю.

З моменту підписання заявки на членство в НАТО фінські політики рішуче заявляли, що Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО разом. Пекк Хаавісто наголосив, що такий варіант залишається в пріоритеті.

На сьогодні з 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в Альянсі поки не ратифікували Туреччина та Угорщина.