У Фінляндії пастора відсторонили від служіння, бо він публічно заявив, що не може працювати зі святенницями.

Про це повідомило фінське видання Yle.

Кафедральний капітул (колегія духовенства, – ред.) ухвалив рішення відсторонити від служіння пастора Деніса Свенфельта з фінського міста Пієтарсаарі.

Пастора висвятили у березні 2021 року, однак всередині жовтня цього ж року він публічно озвучив, що не може працювати разом зі святенницями.

Так, з 1 листопада пастору Денісу Свенфельту заборонено проводити служіння у будь-якій парафії.

Єпископ єпархії Порвоо Бо-Йоран Остранд сказав, що упродовж наступних чотирьох місяців Свенфельту необхідно обдумати свою позицію. За словами єпископа, якщо священик відмовляється служити спільно з колегами жіночої статі, він не може розраховувати на місце у церкві.

Теолог Патрік Хагман заявив, що церква заздалегідь повинна обговорювати з учнями семінарій їхню позицію. На його думку, це допоможе уникати подібних ситуацій в майбутньму.