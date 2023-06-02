Очільник переговорів з формування нового уряду Фінляндії Петтері Орпо заявив, що обмеження на в'їзд в країну для російських туристів буде продовжено.

Джерело: Yle.

Відтак, новий уряд Фінляндії не планує відкривати кордон для російських туристів.

Дія запроваджених торік обмежень на в’їзд до Фінляндії для громадян Росії закінчиться, коли чинний уряд завершить свою роботу. Однак, за словами Петтері Орпо, новий уряд не буде нічого змінювати у цьому питанні.

“Очевидно, що обмеження на в’їзд збережуться, оскільки війна триває”, – зазначив Орпо.

Своєю чергою, Росія цього тижня оголосила, що закриє своє консульство в Лаппеенранті, а також відкличе згоду на діяльність петрозаводського та мурманського відділень Генерального консульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі. Орпо назвав такий розвиток подій очікуваним.

Нагадаємо, що у вересні минулого року уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити кордон для російських туристів.

22 вересня уряд Фінляндії заявив, що розглядає можливість заборонити більшості росіянам в’їзд до країни, оскільки рух через кордон з боку східного сусіда “посилився” після наказу президента РФ Володимира Путіна про часткову військову мобілізацію.

Тоді фінські пункти пропуску залишалися одними з небагатьох шляхів в’їзду в Європу для росіян після того, як низка західних країн закрила як фізичні кордони, так і свій повітряний простір для російських літаків у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.