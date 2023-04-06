Про це повідомило Yle

2 квітня у Фінляндії відбулися вибори, де політична сила Санни Марін програла, посівши третє місце. “Національна опозиційна коаліція” Петтера Орпо набрала найбільшу кількість голосів.

“Я приймаю ваше прохання про відставку і сподіваюся, що уряд продовжуватиме виконувати обов’язки до призначення нового уряду”, — сказав Нііністьо.

Уряд Санни Марін продовжить роботу до моменту, коли не буде призначений новий. Наступного тижня голова коаліції Петтер Орпо розпочне консультації.

Прем’єр-міністр Санна Марін прийняла свою поразку на виборах, передавало mtv. Вона заявила, що “демократія сказала своє слово”.