Джерело: Reuters.
Петтері Орпо очолить коаліцію консерваторів “Національної коаліції”, правопопулістів і євроскептиків “Справжніх фінів”, Шведської народної партії та християнських демократів. Усі політичні сили разом здобули більшість місць у парламенті на виборах 2 квітня.
Також очолить посаду міністра фінансів лідерка “Справжніх фінів” Рікка Пурра, а заступниця лідера “Коаліції” Еліна Валтонен – міністра закордонних справ.
Новий прем’єр проводив передвиборчу кампанію, обіцяючи скоротити дефіцит державного бюджету шляхом скорочення видатків, зниження податків і стимулювання створення нових робочих місць у приватному секторі. Його нова коаліція прагне скоротити квоти на біженців, а також підняти планку для робочих віз і ускладнити отримання громадянства для іноземців. Ці пункти є ключовими пріоритетами для “Справжніх фінів”.
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