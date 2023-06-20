Джерело: Reuters.

Петтері Орпо очолить коаліцію консерваторів “Національної коаліції”, правопопулістів і євроскептиків “Справжніх фінів”, Шведської народної партії та християнських демократів. Усі політичні сили разом здобули більшість місць у парламенті на виборах 2 квітня.

Також очолить посаду міністра фінансів лідерка “Справжніх фінів” Рікка Пурра, а заступниця лідера “Коаліції” Еліна Валтонен – міністра закордонних справ.

Новий прем’єр проводив передвиборчу кампанію, обіцяючи скоротити дефіцит державного бюджету шляхом скорочення видатків, зниження податків і стимулювання створення нових робочих місць у приватному секторі. Його нова коаліція прагне скоротити квоти на біженців, а також підняти планку для робочих віз і ускладнити отримання громадянства для іноземців. Ці пункти є ключовими пріоритетами для “Справжніх фінів”.