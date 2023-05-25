У нідерландському музеї Рейксмузеум (Rijksmuseum) запрацював україномовний аудіогід. Зокрема, у Фінляндії також розпочав роботу україномовний аудіогід на одній із найбільших і найважливіших туристичних локацій Фінляндії – острові-фортеці Суоменлінна (Свеаборг).

Джерело: сайт Офісу президента України.

Перша леді України Олена Зеленська у присутності Королеви Нідерландів Максими запустила україномовний аудіогід в амстердамському Rijksmuseum. Це вже 65 аудіогід у межах проєкту Зеленської із запуску україномовних аудіоекскурсій у визначних пам’ятках планети.

Озвучила гід відома нідерландська актриса українського походження Вікторія Кобленко. Крім аудіогіда, доступна також відеоекскурсія українською мовою. Її створила українська режисерка та сценаристка Марія Пономарьова, гідом стала українська художниця Наталія Владичко, яка працює в цьому музеї.

Олена Зеленська подякувала керівництву музею та посольству України в Нідерландах за реалізацію проєкту.

Крім того, напередодні за сприяння посольства України у Фінляндії було відкрито український аудіогід на одній із найбільших і найважливіших туристичних локацій Фінляндії – острові-фортеці Суоменлінна (Свеаборг)

Це морська фортеця, розташована в Гельсінкі. Її будівництво почалося в середині XVIII ст. У 1991 році Суоменлінну було включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО задля збереження для майбутніх поколінь як прикладу фортечної архітектури XVIII ст. у Європі.