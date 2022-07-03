У Фінляндії запропонували побудувати базу НАТО у провінції Південної Карелії. Місто Лаппеенранта знаходиться за пів години їзди від кордону з Росією.

Про це повідомив місцевий портал Yle.

Мер Кіммо Ярва висловив сподівання, що після вступу до НАТО у місті можна буде розмістити базу блоку. Ідея виникла, коли тільки обговорювали можливий вступ до військово-політичного альянсу.

Фактичних перемовин з НАТО не було та політичні дискусії щодо спорудження бази теж не велися. Проте Кіммо Ярва сподівається, що питання порушать після вступу в НАТО. Зокрема у межах активних інвестицій щодо захисту Південної Карелії.

“Я думав, зокрема, про аеропорт. Це, безумовно, буде доступно, якщо збройні сили побажають цього. А що стосується розташування школи Сухопутних військ і Сил оборони — чи будуть якісь зміни, я не можу сказати, оскільки я не фахівець”, — заявив Ярва.

За словами мера, для Південної Карелії вступ до НАТО створює відчуття безпеки і підвищує довіру до регіону серед бізнесу.