Про це повідомив місцевий портал Yle.
Мер Кіммо Ярва висловив сподівання, що після вступу до НАТО у місті можна буде розмістити базу блоку. Ідея виникла, коли тільки обговорювали можливий вступ до військово-політичного альянсу.
Фактичних перемовин з НАТО не було та політичні дискусії щодо спорудження бази теж не велися. Проте Кіммо Ярва сподівається, що питання порушать після вступу в НАТО. Зокрема у межах активних інвестицій щодо захисту Південної Карелії.
“Я думав, зокрема, про аеропорт. Це, безумовно, буде доступно, якщо збройні сили побажають цього. А що стосується розташування школи Сухопутних військ і Сил оборони — чи будуть якісь зміни, я не можу сказати, оскільки я не фахівець”, — заявив Ярва.
За словами мера, для Південної Карелії вступ до НАТО створює відчуття безпеки і підвищує довіру до регіону серед бізнесу.
- Нагадаємо, після початку саміту у Мадриді у НАТО повідомили, що офіційно запросили Швецію та Фінляндію приєднатися до альянсу.
- Командувач Сил оборони Фінляндії, генерал Тімо Ківінен заявив, що їхня країна готувалася до можливого нападу десятиліттями. У випадку можливої війни проти Росії вони готові дати відсіч.