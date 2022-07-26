Провідні фінські політичні партії запропонували заборонити видачу туристичних віз росіянам, мотивуючи це повномасштабною війною РФ проти України. Однак у Кремлі такі ініціативи сусідньої країни сприйняли вороже, погрожуючи у відповідь "контрзаходами".

Про це повідомляють фінське видання Yle та російський Интерфакс.

Напередодні чотири найбільші політичні партії Фінляндії закликали уряд заборонити видачу туристичних віз громадянам Росії.

Більш того, обмеження на видачу віз росіянам також підтримують у комітеті закордонних справ – комітеті, який не представляє ні опозицію, ні владу.

Yle поспілкувалось із декількома членами комітету – Кіммо Кільюненом, Мікко Саволею, Саарою Хюрко та Еліною Валтонен – від правлячих партій. Майже всі вони вважають, що відпочинок росіян у Фінляндії є проблематичним.

Раніше Ріїка Пурра, очільниця партії “Basic Finns” у Twitter закликала зупинити видачу віз росіянам за прикладом Естонії.

Venäläisten shoppailu- ja rentoutumislomat Suomessa ja Suomen kautta Euroopassa raivostuttavat oikeutetusti monia. Turistiviisumien myöntämisen keskeyttäminen on perusteltua, kuten Viro on tehnyt. Tämäkään asia ei tosin juttelulla ratkea, vaan hallitukselta vaaditaan toimia. — Riikka Purra (@ir_rkp) July 24, 2022

Такої ж думки дотримуються Саволе та Валтонен: вони вимагають якнайшвидше припинити видачу віз росіянам.

“Так, у цій ситуації є причини припинити видачу росіянам туристичних віз. Росія веде жорстку, агресивну війну в Україні, тому цілковито абсурдно, що люди (росіяни – ред.) можуть їхати на Захід, наче нічого не відбувається”, – зауважила Валтонен.

Мікко Саволе впевнений, що фінський уряд найближчим часом повинен розглянути візове питання та внести пропозицію щодо запровадження обмежень.

“Суперечливо те, що росіяни приїжджають у Фінляндію чи їдуть через Фінляндію до Європи, щоб здійснювати покупки чи розважатись, коли у той самий час Росія вбиває людей в Україні і намагається приєднати до себе частину України”, – сказав він.

Більш того, Саволе та Хюркко сподіваються, що Євросоюз виробить єдину позицію щодо віз для російських туристів.

“Рішення на рівні ЄС було б найкращим варіантом, тому що воно мало б більше впливу”, – наголосила Саарой Хюркко.

Однак Еліна Валтонен впевнена, що Фінляндія також має право для ухвалення власного рішення щодо віз для росіян, оскільки є сусідом РФ і повинна самостійно приймати рішення, якщо цього вимагає ситуація.

Також Велонтен вбачає і політичну складову у візовому питанні після того, як Фінляндія вирішила приєднатись до НАТО.

Натомість не зовсім підтримує цю ініціативу Кіммо Кільюнен, який є членом соціал-демократичної партії Фінляндії. Варто зауважити, що ця його особиста позиція відрізняється від офіційної позиції політсили.

На думку Кільюнена, ізоляція простих росіян від Європи та світу загалом не допоможе розвитку демократії і прав людини, а також не допоможе змінити ситуацію всередині РФ.

Кільюнен впевнений, що на рівні громадян стосунки між Росією та Фінляндією повинні зберігатись.

Схожої думки дотримується Саара Хюркко. Вона вважає, що переривати всі контакти з росіянами буде проблематично, і навряд чи це допоможе росіянам змінити думку щодо війни в Україні. Хюркко зауважила, що можна було б розповідати росіянам, які приїдуть до Фінляндії, правду про звірства російських армійців в Україні.

На заяви фінських політиків вже зреагували у Кремлі. Зокрема речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у випадку рішення Фінляндії припинити чи обмежити видачу віз росіянам, Москві доведеться відповісти “контрзаходами”.

“Зрозуміло, Росія на це відреагує вкрай негативно. Наскільки розуміємо, поки що якогось застосування в прикладному плані це рішення не знайшло, сподіватимемося, що і не знайде. Але звісно, будь-які подібні дії щодо громадян Росії спричинять контрзаходи і реакцію у відповідь – цілком зрозумілу і прогнозовану”, – сказав Пєсков.