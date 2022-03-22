Про це пише фінська газета Helsingin Sanomat.
Повідомляється, що протягом 17-18 березня фінська митниця затримала 22 яхти, які можуть належати російським олігархам. Уже 21 березня одну з цих остаточно “заморозила” відповідна служба.
Щодо інших яхт, то наразі митниця намагається вияснити, хто є власником суден і чи не знаходяться ці особи або організації під санкціями Євросоюзу. Якщо фінська митниця отримає дані, що яхти належать саме підсанкційним російським особам чи організаціям, судна будуть остаточно затримані.
У разі, якщо судна будуть належати не підсанкційним особам, їх спустять на воду і дозволять й надалі вільно використовувати.
“Досить важко зрозуміти, кому остаточно належать ці яхти, адже вони зареєстровані по всьому світу. Не завжди в офіційних документах вказано, кому належить судно”, – наголосив гендиректор компанії, яка керує зимовим складом у Ловійсі.
У виданні нагадали, що 4 березня вони повідомляли про затримання 32-метровї яхти “Fotinia”, якою раніше користувався експрезидент РФ Дмитро Медведєв. Узимку судно зберігали у магазині яхт у місті Котка.
- Нагадаємо, 16 березня влада Іспанії затримала мегаяхту “Crescent”, яка може належати Ігорю Сєчину – директору російського нафтового гіганта “Роснефть”, який перебуває під санкціями Заходу.
- Також 16 березня стало відомо про те, що хорватська поліція заарештувала одну з найбільших яхт світу, котра належить народному депутатові від фракції “Опозиційна платформа – За життя” Віктору Медведчуку.
- Раніше іспанська влада конфіскувала яхту російського олігарха Сергія Чемезова, який вважається наближеною до президента РФ Володимира Путіна особою.
- Окрім цього фінансова поліція Італії арештувала мегаяхту Sy A російського олігарха Андрія Мельниченка після того, як проти нього запровадили санкції у ЄС.