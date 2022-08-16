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У Фінляндії зменшать кількість туристичних віз для росіян

У Фінляндії висловилися за те, щоб значно скоротити кількість туристичних віз, які видаються росіянам. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що тисячі громадян РФ подають заяви на їхнє отримання.

Вівторок, 16 серпня 2022, 13:15
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Про це повідомив Yle.

За словами фінського міністра, щодня до країни надходить близько тисячі заяв. Надалі кількість планують зменшити до 100-200 заявок на день.

У міністерстві готують спеціальну модель. За нею будуть визначати пріоритетних заявників. Серед них можуть бути ті, хто подав заявку на візу, наприклад, за сімейними обставинами, роботою чи навчанням.

На думку Пекка Хаавісто для Європейського Союзу вкрай важливо виробити спільну позицію щодо віз для росіян. Проте Фінляндія може ухвалювати рішення на національному рівні.

“Рішення на рівні Фінляндії обов’язково з’являться у серпні”, – запевнив Хаавісто.

Міністри сьогодні будуть обговорювати можливість обмеження туристичних віз для росіян. Рішення буде приймати Міністерство закордонних справ. Поки Кабмін Фінляндії поки не має певної позиції щодо обмеження відпочинку росіян.

Теги: візи для росіян, візи, МЗС Фінляндії, російсько-українська війна, туристичні візи, Фінляндія

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