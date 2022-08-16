У Фінляндії зменшать кількість туристичних віз для росіян

Про це повідомив Yle.
За словами фінського міністра, щодня до країни надходить близько тисячі заяв. Надалі кількість планують зменшити до 100-200 заявок на день.
У міністерстві готують спеціальну модель. За нею будуть визначати пріоритетних заявників. Серед них можуть бути ті, хто подав заявку на візу, наприклад, за сімейними обставинами, роботою чи навчанням.
На думку Пекка Хаавісто для Європейського Союзу вкрай важливо виробити спільну позицію щодо віз для росіян. Проте Фінляндія може ухвалювати рішення на національному рівні.
“Рішення на рівні Фінляндії обов’язково з’являться у серпні”, – запевнив Хаавісто.
Міністри сьогодні будуть обговорювати можливість обмеження туристичних віз для росіян. Рішення буде приймати Міністерство закордонних справ. Поки Кабмін Фінляндії поки не має певної позиції щодо обмеження відпочинку росіян.
- Раніше президент Латвії Егілс Левітс висловився за необхідність анулювати вже видані візи та посвідки на проживання росіянам, які підтримують війну РФ проти України.
- Естонська влада з 18 серпня має намір не впускати в країну громадян РФ з виданими Естонією шенгенськими візами. Однак є низка винятків.
- Після того, як Естонія заборонила в’їзд громадянам РФ до своєї країни, у литовському МЗС підтримали таке рішення та наголосили, що обмеження будуть ефективнішими, якщо їх запровадять на рівні Європейського Союзу.
- Водночас у Польщі працюють над механізмом, щоб відмовляти громадянам РФ у видачі віз. Рішення стосовно цього питання можливо оприлюднять найближчими тижнями.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що важливо не ускладнювати життя опонентам Кремля. Попри це, він визнав, що є місце для дебатів на європейському рівні щодо заборони видачі віз російським туристам.