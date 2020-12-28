Про це повідомляє місцеве видання Kouvolan Sanomat.

Так, в Фінляндії підтверджено перший носій більш сприйнятливою мутації коронавірусу, виявленої в Великобританії. За інформацією видання, носій британського варіанту приїхав в Кюменлааксо з Великобританії, щоб відсвяткувати Різдво.

Медичний департамент Кюменлааксо почав відстежувати ланцюжки зараження вірусом, щоб зупинити його поширення. Тепер, все, хто приїхав в країну після 7 грудня, будуть зобов’язані пройти тест на наявність COVID-19.

Також за даними Міністерства охорони здоров’я і соціального благополуччя Фінляндії (THL), в країні було зареєстровано 160 випадків зараження коронавірусом. Всього за час пандемії там зафіксували понад 35 тисяч випадків захворювання.

Нагадаємо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.