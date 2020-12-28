Про це повідомляє місцеве видання Kouvolan Sanomat.
Так, в Фінляндії підтверджено перший носій більш сприйнятливою мутації коронавірусу, виявленої в Великобританії. За інформацією видання, носій британського варіанту приїхав в Кюменлааксо з Великобританії, щоб відсвяткувати Різдво.
Медичний департамент Кюменлааксо почав відстежувати ланцюжки зараження вірусом, щоб зупинити його поширення. Тепер, все, хто приїхав в країну після 7 грудня, будуть зобов’язані пройти тест на наявність COVID-19.
Також за даними Міністерства охорони здоров’я і соціального благополуччя Фінляндії (THL), в країні було зареєстровано 160 випадків зараження коронавірусом. Всього за час пандемії там зафіксували понад 35 тисяч випадків захворювання.
Нагадаємо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Уряди Польщі, Чехії та Гонконгу, серед інших країн, прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.
- Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, попри те, що десятки країн вже ухвалили таке рішення через новий штам коронавірусу, виявленого в країні.
- Новий штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великобританії, має мутації, що провокують зараження у дітей на рівні з дорослими. Це відрізняє його від інших штамів та робить ще небезпечнішим.
- 27 грудня у канадській провінції Онтаріо (Канада) двоє людей заразилися новою формою коронавірусу COVID-19