Через появу інформації про значні витрати державного бюджету на сніданки для очільниці фінського уряду Санни Марін та її родичів у Фінляндії розгорівся скандал. Тепер прем'єрка обіцяє компенсувати витрати і переглянути інструкції щодо відшкодування її витрат.

Про це повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yleisradio.

Як сповіщалося, у п’ятницю поліція Гельсінкі заявила, що проведе попереднє розслідування щодо допомоги прем’єрці на харчування з державного бюджету. Поліція перевіряє дії чиновників щодо надання цієї допомоги, але розслідування не стосується безпосередньою Марін.

Цьому передувала публікація місцевого видання Iltalehti, яке заявило, що щомісяця на оплату сніданків членів сім’ї прем’єр-міністерки у ті дні, коли вони ночують в офіційній резиденції очільниці уряду, витрачається близько 300 євро.

Згодом головний редактор Iltalehti звернувся до Санни Марін в Twitter і запитав, чи сплачувала держава за щось крім розкішних сніданків. І вона відповіла, що також купляли закуски.

“Відповідно до інструкцій, пільга на харчування охоплювала продукти для сніданку і холодні закуски, тобто відповідь — так. Я можу надати інформацію про загальні витрати за період з січня 2020 року по травень 2021 року, коли отримаю інформацію про вартість при виставленні рахунку”, — написала вона.

З урахуванням закусок, за уточненою інформацією штаб-квартири прем’єрки, щомісячна вартість харчових продуктів, закуплених для неї державним коштом, зросла до 850 євро, пише Iltalehti.

Згадані Марін інструкції передбачають, що держава компенсує їй “розумні витрати” (послуги громадського харчування, пов’язані зі службовим житлом). Інструкції були оновлені в червні 2019 року, тобто до того, як Марін стала очільницею уряду.

Ці повідомлення викликали суспільний резонанс. Прем’єрка оголосила, що має намір компенсувати ці витрати канцелярії і припустила, що згадані інструкції можуть бути оновлені.

“Служби, пов’язані з обов’язками прем’єр-міністра, були добре налагоджені, проте виявилося, що існує неоднозначність. Добре, що справа належним чином з’ясовується. Оскільки існують відкриті проблеми з оплатою їжі, я оплачу відповідні витрати сама і забезпечу, щоб інструкції, пов’язані з Кесарантою (офіційна резиденція прем’єр-міністра Фінляндії — ред.) та службами прем’єр-міністра, перевірялись на відповідність та при необхідності оновлювались”, — написала очільниця фінського уряду.