Про це повідомляє фінська державна телерадіокомпанія Yle.

Згідно з даними біржі електроенергії Nord Pool, з півночі неділі 9 лютого до 4 ранку понеділка 10 лютого ціни на електроенергію в Фінляндії пішли в мінус.

Зазначається, що в обід в понеділок вартість впала до мінус 20 центів за мегават/год.

“Обсяг виробництва був більше, ніж споживання”, – пояснив глава ринків Фінської енергетичного управління Антті Паананен.

Вітряна енергетика в країні отримала імпульс від штормових вітрів, що дмуть з Атлантичного океану. Водночас, споживання електроенергії було мінімальним через теплу зиму. Крім того, триває страйк працівників промисловості, через який також знизилось споживання.

Паананен також зазначив, що, хоча в минулому році ціни на електроенергію впали до негативного мінімуму в Данії і Німеччини, в Фінляндії це сталося вперше.