Про це повідомило фінське видання Yle.

Із завтрашнього дня у Лаппеенранті щодня о 19:30 звучатиме гімн України. Таким чином місто, що знаходиться неподалік російського кордону, хоче продемонструвати свою підтримку українському народу.

У повідомленні зазначається, що гімн України лунатиме з даху міського театру у торговому центрі Iso-Kristiina.

“Я вважаю, що національний гімн створює відчуття єдності й об’єднує українців, що живуть тут, а також інших мешканців Лаппеенранта”, – заявив міський голова Кіммо Ярва.

Крім того, у Лаппеенранта будуть підіймати український прапор на флагштоку перед мерією та в порту.

Також у повідомленні наголосили на тому, що у сусідньому місті Іматра гімн України почали вмикати ще з кінця липня цього року.

Довідка. Лаппеенранта — місто та муніципалітет у Фінляндії, у губернії Східна Фінляндія, адміністративний, економічний та культурний центр провінції Південна Карелія. Розташований у західній частині історичної провінції Карелія, на південному березі озера Сайма, поблизу російсько-фінського кордону. Населення міського муніципалітету становить близько 72 000 осіб. За територією місто – тринадцяте у Фінляндії.

Нагадаємо, що провідні фінські політичні партії запропонували заборонити видачу туристичних віз росіянам, мотивуючи це повномасштабною війною РФ проти України. Більш того, обмеження на видачу віз росіянам також підтримують у комітеті закордонних справ – комітеті, який не представляє ні опозицію, ні владу. Однак у Кремлі такі ініціативи сусідньої країни сприйняли вороже, погрожуючи у відповідь “контрзаходами”.