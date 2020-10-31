В історичній частині Італії, Флоренції, 20 осіб затримали в результаті антикарантинних протестів, які переросли в жорсткі зіткнення з поліцією.

Про це повідомляє місцеве видання The Local.

Протестанти хотіли прорватися на відому історичну площу П’яцца делла Синьйорія. Раніше вона була таким собі центром політичного життя за часів Флорентійської республіки. Поліція не дала 200-м демонстрантам зробити це, в результаті чого спалахнули сутички.

Протестувальники закидали поліцію коктейлями Молотова, пляшками та камінням, перекидали сміттєві баки й ламали камери спостереження.

Мер міста Даріо Нарделлі жорстко розкритикував учасників протесту за такі дії.

“Ми прожили сюрреалістичну, страшну і болісну ніч у Флоренції. Не так треба протестувати проти своїх скарг, не так треба озвучувати свої страждання … Ті, хто спотворює місто, повинні заплатити”, – заявив він.

До цього аналогічні протести відбулися в різних містах Італії: Римі, Неаполі, Турині.