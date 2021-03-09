В італійській Флоренції 9 березня відкрили пам'ятник українському поету й художнику Тарасу Шевченку з нагоди його 207-го дня народження.

Про це у Facebook написала нардеп “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко.

” Сьогодні у Флоренції відкрито пам’ятник Тарасу Шевченку. Автор монумента — скульптор Олег Пінчук. Шевченко тут молодий, сучасний. Це перший встановлений за часів незалежності пам‘ятник Тарасу в Італії. До реалізації проєкту активно долучився наш колега по фракції, представник “Європейської Солідарності” Сергій Алєксєєв, який вже друге парламентське скликання є співголовою групи дружби Україна — Італія”, – написала вона.

Геращенко зазначила, що в церемонії відкриття пам’ятника взяли участь мер Києва Віталій Кличко, депутати фракції “Європейська Солідарність” Олег Синютка, Микола Княжицький, а також депутати інших фракцій, які входять до групи дружби.

“Флоренція. Тут відкрито у день народження Тараса Шевченка перший, встановлений за часів незалежності в Італії пам’ятник Кобзареві. І це перша у Флоренції робота українського скульптора. Автор наш хороший товариш Олег Пінчук”, – написав Микола Княжицький.