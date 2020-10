Про це повідомили в американських ЗМІ.

В очікуванні Трампа на мітингу зібралися кілька тисяч його прихильників.

Оскільки все відбувалося близько полудня, температура повітря була майже 30 градусів вище нуля, а вологість повітря – в районі 90%.

Пожежні, бачачи, що людям на мітингу стає погано, вирішили влаштувати “штучний дощ” і запустили вгору струмінь води з брандспойта.

Побачивши це, але не вникнувши в суть проблеми, Трамп обурився, бо йому в обличчя попадали краплі води. Він вирішив, що це провокація з боку пожежних і назвав їх “сучими дітьми”.

За даними NBC News, кілька людей госпіталізували з тепловими ударами після того, як вони чекали президента на спеці кілька годин. Ще деяким надали медичну допомогу прямо під час мітингу.

President Donald Trump’s rally in Tampa, Florida, sent some heat-stricken fans to the hospital. pic.twitter.com/Dt4779HmqA



Такі події на мітингах Трампа викликали хвилю обурення серед користувачів Мережі.

“Заморозити своїх прихильників в середу, запекти їх в четвер, можливо, піддати їх впливу коронавірусу в обидва дні. Воістину, немає місця веселішого, ніж мітинг Трампа”, – зазначив журналіст Аарон Рупар.

Письменник Рік Ньюман зазначив: “все, що можна отримати на мітингах Трампа: тепловий удар, переохолодження, Covid-19”.

“Кампанія Трампа виходить на фінішну пряму, заражаючи, заморожуючи, а тепер і спалюючи своїх власних прихильників”, – написав економічний аналітик Патрік Уотсон.

Trump campaign goes into home stretch by infecting, freezing and now burning its own supporters. https://t.co/AG4z6u8n72

— Patrick W. Watson (@PatrickW) October 29, 2020