У штаті Флорида, через швидкі темпи поширення коронавірусної інфекції, всі школярі та педагоги зобов'язані носити захисні маски. Але деякі округи відмовились від цього правила. Проти них введено спеціальну санкцію - педагогам платитимуть тільки частину заробітної плати.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Відповідне рішення ухвалила освітня рада Флориди. Санкції введено відносно вчителів у восьми шкільних округах. Санкції введено через те, що ці шкільні округи прямо ослухалися рекомендацій Департаменту охорони здоров’я Флориди.

У всіх педагогів, які дозволили не носити маски вирахують по 1/12 від зарплатні.

11 вересня Апеляційний суд штату Флорида анулював рішення суду нижчої інстанції, тим самим визнавши законним рішення губернатора Рона Десантіса щодо скасування обов’язкового носіння захисних масок у федеральних закладах.

Однак у Флориді питання захисних масок мало політичне значення. Ті, що проти носіння масок, заявляли, що це порушення прав та свобод громадян, а їх опоненти говорили про маски, як необхідний превентивний захід для стримування коронавірусу.

У липні губернатор підписав указ, який передбачає, що учні мають право не носити маски в школах. Однак залишив за батьками право вирішувати. Певні шкільні округи Флориди указ губернатора ігнорували, тоді як у Департаменті освіти штату заявили, що припинять їх фінансувати.

Ті, хто підтримує рекомендацію стосовно обов’язкового носіння масок, збираються тепер подати апеляцію до Верховного суду Флориди.