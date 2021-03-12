У Флориді померла рекордна кількість ламантинів за останні 10 років. Причиною послужили аномальний холод, скорочення кількості морських водоростей і забруднення водойм.

Про це повідомляє The Guardian.

У Комісії зі збереження риби та дикої природи Флориди повідомили про те, що на сьогоднішній день, з 1 січня по 5 березня 2021 року, в акваторії штату померли 432 ламантина. Це майже в три рази більше, ніж в середньому за п’ять років (146 смертей).

У минулому році в штаті було зафіксовано 637 смертей ламантинів, а в 2019 році – 607.

Найбільше ламантинів, 179, загинуло біля річки, куди зазвичай вони приходили, щоб поїсти водорості. Але водоростей зараз мало, ламантини не мають що їсти і вмирають біля води, яка, до того ж, недостатньо тепла для них.

“Ламантин віддасть перевагу голоду, а не смерті від холоду”, – зазначають фахівці.

Від холоду офіційно загинув 41 ламантин. Від переохолодження – 52.

Патрік Роуз, біолог і виконавчий директор Save the Manatee Club, сказав, що зазвичай ламантини залишаються в теплих водоймах, але через нестачу водоростей змушені шукати нові місця для перебування.

У той час як державна комісія по дикій природі рятує хворих і поранених ламантинів, нестача персоналу та обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, привели до того, що майже 70% мертвих ламантинів не пройшли етап розтину, щоб визначити причини їх смерті.

Ламантини – це рід великих водних ссавців. Ці травоїдні тварини мешкають на мілководді і харчуються водною рослинністю.

Африканські ламантини живуть поблизу берегів і в річках екваторіальної Африки (на західному узбережжі), амазонських ламантинів можна зустріти на східному узбережжі Південної Америки (в річках Амазонка, Оріноко і їх притоках), американські ламантини мешкають у Вест-Індії (узбережжі Карибського моря від Флориди до Бразилії).

У США ламантини знаходяться під федеральним захистом відповідно до “Закону про зникаючі види” і “Закону про захист морських ссавців”. Також вони захищені “Законом про заповідник ламантинів Флориди” 1978 року (у ньому йдеться, що будь-якій особі, в будь-який час заборонено навмисно або з необережності турбувати цих тварин).

Як інформує The New York Times, ламантин є “улюбленим неофіційним талісманом Флориди”. За даними Служби рибних ресурсів і дикої природи США, у Флориді проживає близько 6300 ламантинів. У холодну погоду вони, як правило, збираються біля електростанцій Південної Флориди, де гріються в теплій воді.