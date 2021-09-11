Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Десантіс – губернатор, представник Республіканської партії. Він заявив, що жителі Флориди мають право не носити захисні маски під час пандемії коронавірусу, оскільки це не є обов’язковою вимогою федерального уряду та порушує права й свободи громадян. Також правило стосувалося шкіл. Тобто вчителям та учням дозволили ходити без масок, попри нові рекомендації президента США Джо Байдена.

Однак у Флориді, питання захисних масок мало політичне значення. Ті, хто проти носіння масок, заявляли, що це порушення прав та свобод громадян, а їх опоненти казали про маски, як необхідну превентивну міру для стримування коронавірусу.

В липні губернатор підписав указ, який передбачає, що учні мають право не носити маски в школах. Однак залишив за батьками право вирішувати. Певні шкільні округи Флориди указ губернатора ігнорували, тоді як у Департаменті освіти штату заявили, що припинять їх фінансувати.

Ті, хто підтримують рекомендацію стосовно обов’язкового носіння масок, збираються тепер подати апеляцію до Верховного суду Флориди.