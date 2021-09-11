Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Десантіс – губернатор, представник Республіканської партії. Він заявив, що жителі Флориди мають право не носити захисні маски під час пандемії коронавірусу, оскільки це не є обов’язковою вимогою федерального уряду та порушує права й свободи громадян. Також правило стосувалося шкіл. Тобто вчителям та учням дозволили ходити без масок, попри нові рекомендації президента США Джо Байдена.
Однак у Флориді, питання захисних масок мало політичне значення. Ті, хто проти носіння масок, заявляли, що це порушення прав та свобод громадян, а їх опоненти казали про маски, як необхідну превентивну міру для стримування коронавірусу.
В липні губернатор підписав указ, який передбачає, що учні мають право не носити маски в школах. Однак залишив за батьками право вирішувати. Певні шкільні округи Флориди указ губернатора ігнорували, тоді як у Департаменті освіти штату заявили, що припинять їх фінансувати.
Ті, хто підтримують рекомендацію стосовно обов’язкового носіння масок, збираються тепер подати апеляцію до Верховного суду Флориди.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо. Зокрема, покази Тижня моди в Нью-Йорку (США), що заплановані на вересень, зможуть відвідати лише вакциновані проти коронавірусу COVID-19 гості.