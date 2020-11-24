У Флориді кандидат-спойлер (який не має шансів перемогти, але відтягує на себе частину голосів), схоже, допоміг пройти в Сенат кандидату від Республіканської партії. Розрив між республіканцем і демократом склав всього 32 голоси.

Про це пише CNN.

Так, за місяць до дня виборів у Флориді загадкова компанія під назвою Procltivity, Inc. внесла 550 тисяч доларів в пару недавно сформованих комітетів політичних дій в штаті. Двома днями пізніше гроші перетекли з комітетів в друковану та рекламну фірму в Орландо.

Незабаром після цього пішов потік майже ідентичних політичних листівок, мабуть, спрямованих на те, щоб позбавити підтримки кандидатів від Демократичної партії, обманом змусивши виборців віддати свої бюлетені за “спойлерів”, які не проявили реальної зацікавленості в обранні. Вони, зокрема, не брали участі в типовій агітаційній діяльності і не збирали значних коштів.

В одному випадку поштові розсилки, мабуть, допомогли республіканцеві – співзасновнику організації Latinas For Trump – змістити чинного демократа в гонці в Сенат від штату з незначною перевагою всього в 32 голоси.

Зазначається, що в зв’язку з цим, виникає ряд питань: хто стоїть за Proclivity, і яка мета і бажаний ефект його щедрого внеску в два комітети-початківці? І чому вони підтримували невідомих кандидатів, які не належать до партії і не мають реальних шансів на перемогу?

CNN стало відомо, що Proclivity була створена в Делавері в 2019 році. Її президент вказаний в корпоративних документах як Річард Олександр, але зв’язатися з ним не вдалося.

Хоча гроші Proclivity були оплачені за рекламу, нібито націлену на виборців-демократів, вони пройшли через пару комітетів, один з яких пов’язаний з молодим політтехнологом-республіканцем по імені Алекс Альварадо. Вітчим Альварадо – президент компанії, якій платили за друк листівок. Згідно з документами, компанія знаходиться в будинку в районі Орландо, який належить вітчиму і матері Альварадо.

Альварадо, колишній стажер Конгресу США, відмовився від коментарів. Але дані показують, що його фірмі Alvarado Strategies в цьому році сплатили понад 267 000 доларів за політичну роботу.

Згідно з документами, два комітети Флориди, які отримали внески в Procltivity, були зареєстровані в один день і час – 2 жовтня о 11:34.

Днем пізніше один з них – Our Florida – отримав 370 000 доларів від Proclivity; інший – The Truth – отримав 180 000 доларів.

Обидва комітети очолюють жінки у віці 20 років, які здаються новачками на політичній арені. Сьєрра Олів, яка числиться головою Our Florida, пов’язана з Емілі Лейв, жінкою, з якою Альварадо в даний час володіє будинком. Олівія опублікувала спільну з Лейвою фотографію в Facebook в 2017 році і підписала її “Кохана людина”.

Деякі з листівок, оплачених Our Florida і The Truth, містили ідентичні формулювання, які відсилають до типово демократичних гасел, таким як: поліпшення охорони здоров’я і боротьба зі зміною клімату.

Крім того, в гонці Південної Флориди кандидат від Республіканської партії мав те ж прізвище – Родрігес – що і діючий представник-демократ Хосе Хав’єр Родрігес.

Незважаючи на те, що він не вів активну кампанію, Алекс Родрігес набрав більше 6000 голосів.

Цікаво, що згідно з судовими протоколами, в 2012 році Родрігесу було пред’явлено звинувачення за двома пунктами в скоєнні великої крадіжки. Він визнав себе винним, хоча, як свідчать документи, в розгляді звинувачень було відмовлено.

Алекс Родрігес не відповів на запит про коментар, а його адвокат Вільям Барзах відмовився що-небудь коментувати.

Хосе Хав’єр Родрігес, діючий сенатор штату, який програв з 32 голосами, закликав до розслідування щодо Алекса Родрігеса і того, хто за цим стоїть.

Своєю чергою, Ілеана Гарсія, нещодавно обрана сенатором від республіканської партії, заявила, що її кампанія не має відношення до Алекса Родрігеса.