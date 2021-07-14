Офіційні особи Флориди заявили, що цьогоріч вже померло більше ламантинів, ніж у будь-який інший рік в історії штату. Причиною став голод, спричинений втратою водоростей.

Про це повідомляє The Guardian.

Комісія зі збереження риби та дикої природи Флориди повідомила, що в період з 1 січня по 2 липня був зареєстрований 841 випадок смерті ламантина. Попередній рекорд у 830 загиблих особин був зареєстрований за весь 2013 рік.

Зазначається, що більш ніж половина смертей сталася в лагуні річки Індіан і прилеглих районах в округах Волусія, Бревард, Індіан-Ривер, Сент-Люсія і Мартін. Крім того, переважна більшість смертей сталася в Бревард, де загинули 312 ламантинів.

Деякі біологи вважають, що забруднення води вбиває зарості водоростей у цьому районі.

“Безпрецедентна смертність ламантинів через голод була зареєстрована на Атлантичному узбережжі минулої зими та навесні. Більшість смертей сталася в холодніші місяці, коли ламантини мігрували в лагуну річки Індіан і через неї, де загинула велика частина морських водоростей”, – заявили в університеті Флориди науково-дослідному інституті риб і дикої природи.

З огляду на викладене, вчені наполягають на поверненні ламантинам статусу виду під загрозою зникнення. З 2017 року ці морські ссавці вважаються вразливим видом.