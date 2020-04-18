В американському штаті Флорида в місті Джексонвілл знову відкрилися пляжі і парки, які були закриті на тлі пандемії коронавірусу.

Про це пише CNN.

Коли поліція зняла бар’єри обмежень натовпи людей заповнили пляж. Вони плавали, займалися серфінгом і риболовлею, а також бігали і каталися на велосипедах.

Місцеві жителі в коментарі журналістам зазначили, що неможливість піти на пляж була для них “тортурами”.

При цьому, мало хто з них дотримувався соціального дистанціювання і був в захисних масках.

Зазначається, що пляжі працюватимуть з деякими обмеженнями і за графіком: з 6 до 11 ранку і з 17:00 до 20:00.

Варто зазначити, що за даними американського Університету Джонса Хопкінса, станом на ранок 18 квітня, в США зареєстрували 701 475 випадків захворювання на коронавірус. Померло 36 997 осіб, понад 58 тис. пацієнтів одужали.

Найбільше смертей в Нью-Йорку (більше 13 тис. чоловік). В окрузі Нассо (штат Нью-Йорк) і в окрузі Вейн (штат Мічиган) померли понад 1 тис. осіб.