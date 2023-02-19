Чоловік із Флориди, який, за словами поліції, використовував 3D-принтер для виробництва та продажу незаконної зброї, був заарештований після продажу свого товару таємному федеральному агенту.

Про це сповіщає Business Insider.

Згідно з судовими документами, 27-річного Лукаса Ширлі було звинувачено за чотирма пунктами, включаючи зберігання та передачу незареєстрованої вогнепальної зброї. Зазначено, що Ширлі за допомогою 3D-принтера виготовляв і продавав короткоствольні вогнепали, а також пристрої для переробки зброї зі свого будинку в Джексонвілі.

Незважаючи на те, що виробництво особистої вогнепальної зброї цілком законне, потрібна ліцензія для продажу або розповсюдження подібних товарів. Повідомляється, що Ширлі неодноразово “хвалився” таємному агенту про продаж приватної вогнепальної зброї без серійного номера через незареєстровану транзакцію, заявдяки чому таку операцію важко відстежити.

За встановленими даними, конфіденційний інформатор познайомив Ширлі з таємним агентом з Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин (ATF) у січні 2023 року. Приїхавши до будинку Ширлі в Джексонвіллі, агент помітив 3D-принтер на підлозі у вітальні чоловіка. Під час візиту Ширлі сказав агенту, що сподівається на подальшу співпрацю з ним, як з покупцем товарів.

Крім того, додається, що агент ATF разом з інформатором прибули до будинку Ширлі вдруге. Під час цього візиту вони побачили робочу зону чоловіка, яка включала лавку, вентиляційні пристрої та місце для фарбування.

Повідомляється, що Ширлі продав агенту чотири гвинтівки, чотири глушники та кілька пістолетів приблизно за 11 000 доларів. Також федеральний уряд заявив, що Ширлі уже перебуває на 10-річному випробувальному терміні за звинуваченням у зберіганні метамфетаміну з метою продажу.