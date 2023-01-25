Про це інформує Abc News.

Кінан витратив 45 хвилин, намагаючись намотати рибу. Це було до того, як вона підпливла достатньо близько, щоб підліток зміг розгледіти, що це за різновид.

“Ми зрозуміли, що це акула, коли вона була приблизно на відстані 20 футів (6 метрів) від нас. Ми поставили на неї такий собі буй, щоб вона не провалилася”, – коментує Кемпбелл.

Також хлопець додав, що коли вона підпливла досить близько, капітан сказав, що це велика біла акула, і всі на човні були в захваті.

За словами мати Кемпбелла Колін Кінан, акула виявилася завдовжки 3,35 м і важила від 180 до 300 кг. “Кемпбелл робив намотування, а потім перший помічник керував і розповідав йому, як опустити вудку, підтягнути її назад і намотати. Потім я трималася за Кемпбелла, тому що він не був нічим прив’язаний, і велика біла акула легко могла взяти його “на прогулянку”, – розповіла мати хлопця.

Кемпбелл повідомив, що вони не затягнули рибу в човен, тому що в США існують правила, що забороняють витягувати білу акулу з води. Підліток розповів, що він весь час ходить на риболовлю і був на двох чартерних човнах. Його мама сказала, що вони вирушили в подорож, сподіваючись зловити рибу-вітрильника або тунця.