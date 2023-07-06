У Фонді державного майна буде створено підрозділ, завдання якого полягатиме в управлінні підсанкційним майном та майном на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: пресслужба ФДМУ

“ФДМУ оголошує відбір на посаду начальника Управління супроводження санкційного майна та майна на тимчасово окупованих територіях”, – йдеться в повідомленні.

Як пояснили в структурі, новостворений підрозділ займатиметься управлінням примусово вилучених активів РФ та її резидентів, організацією спільної роботи з ВАКС, Мін’юстом, РНБО та іншими правоохоронними органами щодо стягнених таких активів, а також забезпеченням підготовки до передачі їх в оренду або приватизації.

Раніше, 15 червня міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що уряд країни погодив правила використання заморожених російських активів для підтримки відновлення та відбудови України.

Нагадаємо, 21 червня у Лондоні міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау наголосив, що саме заморожені російські активи мають бути одним із головних джерел фінансування майбутньої відбудови України.

Водночас головний республіканець у комітеті із закордонних справ Сенату США, Джим Ріш та демократ Шелдон Вайтхаус із комітету з юриспруденції представили законопроєкт, що дозволяє президенту Джо Байдену вилучати російські активи та передавати їх Україні.

Натомість Німеччина виступає проти передачі заморожених російських активів на відновлення України – через високі юридичні та фінансові ризики.

Як відомо, Міністерство юстиції Швейцарії також відмовилось конфісковувати заморожені російські активи на користь України, оскільки це заборонено конституцією країни.