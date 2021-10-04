Український бренд BEVZA не давав згоди на використання одягу бренду під час фотосесії для російського глянцю ELLE.

Про це #Буквам повідомили в пресслужбі бренду.

Нагадаємо, що журнал “ELLE Росія” випустив жовтневий номер, в якому присвятив обкладинку Україні. Тематика випуску стосується так званої дружби народів.

“Публікація наших речей в російському ELLE під назвою “Дружба народів” стала для нас неприємним сюрпризом і згоду на це ми не давали. Наші речі надавалися українському стилісту і фотографу для зйомок в Умані. Ми вчора вже звернулися до редакції російського видання з вимогою вилучити наш бренд з цієї провокативної публікації”, – йдеться у заяві бренду BEVZA.

Фото: Назар Чорний/ELLE

Нагадаємо, що головна редакторка російського глянцю Катерина Мухіна на своїй сторінці в Instagram опублікувала світлини із фотосесії.

“Ця історія – наше освідчення в коханні Україні, наше захоплення чарівними дівчатами, талановитими дизайнерами, культурою і природою, тишею її лісів і синявою Карпат. І, звичайно, мовою – вона і є музика, прозора, як вода в річці, і зрозуміла, як білосніжні образи цієї зйомки”, – йдеться у дописі Мухіної.