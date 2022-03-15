Американський телеканал Fox News сповістив про загибель свого оператора Пʼєра Закшевського. Він працював спільно з журналістом Бенджаміном Холлом. Їх авто потрапило під обстріл окупантів неподалік від Бучі.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

П’єру Закжевському було 55 років. Він потрапив під обстріли окупантів у селі Горенці, розташованому під Бучею. Спільно з ним був його колега Бенджамін Хол, який отримав осколковий перелом обох нижніх кінцівок.

“П’єр був убитий у Горенці, під Києвом, Україна. Вчора П’єр був із Бенджаміном Холом і збирав новини, коли їхній автомобіль потрапив під вогонь”, – йдеться в етері Fox News.

Про смерть колеги повідомила телеканалу генеральна директорка Fox News Сюзанна Скотт.