Про це повідомляє американський телеканал Fox News.
П’єру Закжевському було 55 років. Він потрапив під обстріли окупантів у селі Горенці, розташованому під Бучею. Спільно з ним був його колега Бенджамін Хол, який отримав осколковий перелом обох нижніх кінцівок.
“П’єр був убитий у Горенці, під Києвом, Україна. Вчора П’єр був із Бенджаміном Холом і збирав новини, коли їхній автомобіль потрапив під вогонь”, – йдеться в етері Fox News.
Про смерть колеги повідомила телеканалу генеральна директорка Fox News Сюзанна Скотт.
- Нагадаємо, в Україні з початку вторгнення РФ окупаційні війська вбили чотирьох журналістів. Також відомо про медійників, котрі були поранені під час бойових дій та евакуаціях цивільного населення.