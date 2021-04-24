У Франції 15 людей протягом 40 днів жили в печері без денного світла, телефонів та годинників заради наукового експерименту.

Про це розповідають агентство Associated Press та телеканал Sky News.

Експеримент з добровільної ізоляції проходив у печері Ломбрів, що знаходиться на східній околиці регіонального природного парку Ар’єж-Піренеї у департаменті Ар’єж.

Протягом 40 днів та 40 ночей група з 15 добровольців проживала та досліджувала печеру в рамках проєкту “Deep Time”.

Мета експерименту – вивчити здатність людей адаптуватися до втрати просторово-часових орієнтирів; їхні можливості пристосовуватися до різких змін в умовах життя та навколишнього середовища.

Керують проєктом “Deep Time” вартістю 1,2 мільйона євро (1,5 млн доларів) учені з Інституту адаптації людини (Human Adaption Institute).

В експерименті взяли участь вісім чоловіків та сім жінок у віці від 27 до 50 років. Вони жили в печері без сонячного світла та будь-яких контактів із зовнішнім світом (без жодних новин про пандемію коронавірусу, спілкування з друзями чи родиною). У них не було мобільних телефонів чи годинників.

Добровольцям довелося звикнути до температури в 12 градусів і 95% вологості у печері.

Не маючи годинників, учасники експерименту рахували дні за циклами сну. Як і слід було очікувати, вони втратили відчуття часу.

Багато хто з них вважав, що до завершення експерименту залишається ще від 7 до 10 днів. Тому для них стало сюрпризом, що вже минуло 40 днів.

Учені, які спостерігали за добровольцями, були змушені увійти в печеру, щоб повідомити про завершення дослідження.

Варто зазначити, що вчені відстежували режими сну 15 учасників експерименту, соціальні взаємодії та поведінкові реакції за допомогою спеціальних датчиків. Одним із датчиків був крихітний термометр всередині капсули, яку учасники ковтали, як таблетку. Він вимірював температуру тіла і передавав дані на комп’ютер.

У суботу, 24 квітня, усі добровольці вийшли з печери під оплески та одягнувши сонячні окуляри (щоб захистити очі після тривалого перебування в темряві).

Попри втому, більшість із добровольців висловили бажання залишитись у печері ще трохи, щоб завершити проєкти, розпочаті під час експерименту.