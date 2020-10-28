У зв'язку з погіршенням ситуації з розповсюдженням коронавірусної хвороби, влада Франції вводить посиленні карантинні обмеження, які діятимуть щонайменше до 1 грудня.

Про це оголосив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє французька газета Le Monde.

Увечері середи, 28 жовтня, Макрон виступив зі зверненням до нації, у якому повідомив, що з 30 жовтня по всій країні діятимуть жорсткі карантинні обмеження, а громадянам доведеться знову залишатися на самоізоляції щонайменше до 1 грудня.

Залишати домівку можна буде з метою роботи, отримання медичної допомоги, надання допомоги близьким, аби сходити за покупками або подихати повітрям (але поруч з домом).

Виїзди повинні здійснюватися за дозволом, як це було навесні. Зустрічі поза межами родини, публічні збори під забороною. Громадяни не зможуть переїхати з одного регіону в інший під час дії обмежень.

Водночас ясла, школи, коледжі та середні школи залишатимуться відкритими (з посиленими протоколами охорони здоров’я). В університетах “всюди де можливо” переходитимуть на дистанційне навчання.

Робота магазинів, які навесні були визначені як такі, що продають не товари першої необхідності, будуть закриті.

Комунальні служби, фабрики, ферми тощо будуть відкриті, а от заклади харчування та бари — ні.

Відвідування будинків для престарілих буде дозволеним, хоча навесні такі заклади підпадали під заборону. Також працюватимуть кладовища.

Роботодавцям влада радить всюди, де можливо, перевести працівників на дистанційну роботу.

Працівники та роботодавці, які не зможуть працювати у час дії обмежень, отримуватимуть допомогу за часткове безробіття та відшкодування трат на орендну плату.

Одночасно у портах в аеропортах країни буде проводитися обов’язкове тестування на коронавірус, проте використовуватимуть експрес-тести.

Очікується, що до кінця листопада 9 тисяч ліжок для хворих на коронавірус в реанімаційних відділеннях будуть зайняті. Це близько 90% від загальної кількості. Тож якнайшвидше розгортатимуть додаткові ліжка.

Зауважимо, наразі Франція — 5 країна в світі за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. Наразі там підтверджено 1 млн 235 тисяч випадків при загальній кількості населення близько 63 млн. За останню добу коронавірус виявили у понад 36 тисяч осіб.

За 15 днів влада планує оцінити, чи покращилася ситуація, та, можливо, внести корективи в прийняте рішення. Макрон наголосив, що пом’якшення в першу чергу стосуватиметься заборони на роботу різноманітних магазинів.