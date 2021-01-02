У кількох регіонах Франції через епідситуацію з коронавірусом початок комендантської години переноситься на дві години раніше - на 18:00 (було з 20:00).

Про це повідомляє агенція Euronews з посиланням на представника уряду Габріеля Атталі.

Цей захід обмеження починає діяти з суботи, 2 січня, і торкнеться 15 регіонів країни.

Комендантська година з 18:00 вводиться в наступних регіонах: Верхні Альпи, Приморські Альпи, Арденни, Ду, Юра, Марна, Верхня Марна, Мерт-і-Мозель, Маас, Верхня Сона, Вогези, Територія Бельфор, Мозель, Ньєвр і Сона- і-Луара.

У ці регіони не належать великі французькі міста, такі як Париж, Ліон або Марсель. Там комендантська година діяти, як і раніше, з 20:00 до 06:00.