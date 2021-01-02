Про це повідомляє агенція Euronews з посиланням на представника уряду Габріеля Атталі.
Цей захід обмеження починає діяти з суботи, 2 січня, і торкнеться 15 регіонів країни.
Комендантська година з 18:00 вводиться в наступних регіонах: Верхні Альпи, Приморські Альпи, Арденни, Ду, Юра, Марна, Верхня Марна, Мерт-і-Мозель, Маас, Верхня Сона, Вогези, Територія Бельфор, Мозель, Ньєвр і Сона- і-Луара.
У ці регіони не належать великі французькі міста, такі як Париж, Ліон або Марсель. Там комендантська година діяти, як і раніше, з 20:00 до 06:00.
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