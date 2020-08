Про це повідомляє канал France 24 із посиланням на офіційних осіб.

Деяких жителів (понад 460 осіб) довелося евакуювати на човнах. Також був евакуйований будинок для літніх людей.

Пожежі спалахнули вчора ввечері біля міста Мартіг, що в департаменті Буш-дю-Рон на березі Середземного моря, інформує Le Figaro.

Станом на 5 серпня залишаються активні осередки займання. Ситуацію ускладнюють сильні пориви вітру.

Від вогню вже постраждало понад 1000 гектарів лісу, кілька будинків і підприємств. Пожежі загрожують житловим районам і кемпінгу неподалік від узбережжя.

З вогнем борються близько 1800 пожежників за підтримки літаків і вертольотів.

Як відзначили в місцевій пожежній службі, повідомлень про жертви не надходило, “але матеріальні збитки ще належить оцінити”.

За даними агентства АР, у результаті загоряння були травмовані щонайменше 22 людини (серед яких 14 пожежних).

На місце інциденту прибув міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

[ #FiersdEtrePoliciers ] #Incendie #Martigues Plusieurs centaines de personnes évacuées des campings et bloquées par les flammes. Des heures durant les #Policiers ont procédé aux évacuations par la mer aidés par des plaisanciers. #HerosDuQuotien pic.twitter.com/zBNnRjJ1wr

La colonne de renfort #FDF Est Alpha, mobilisée sur #Coudoux, puis sur les importants incendies de #PortDeBouc et #Martigues, aux côtés des @Pompiers_13 et renforts extradépartementaux. #Solidarité #Entraide #Courage et #Dévouement des @Pompiers_FR @SecCivileFrance @COZ_EST pic.twitter.com/2KdDLdk6oQ

— SDIS du Bas-Rhin (@sdis67) August 5, 2020