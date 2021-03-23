Французький підрозділ компанії IKEA звинуватили у незаконному стеженні за персоналом і кандидатами на працевлаштування.

Про це, зокрема, повідомляють французьке видання Le Monde та новинний канал LCI.

Суд у цій справі розпочався 22 березня. Компанія постала перед судом як юридична особа.

На лаві підсудних у Версальському кримінальному суді – також кілька її колишніх керівників.

За даними прокурорів, французька IKEA використовувала послуги приватних детективів і поліцейських, аби створити “систему шпигування” за приватним життям працівників і потенційних кандидатів на працевлаштування. Компанію, зокрема, цікавила конфіденційна інформація про можливі судимості.

Для отримання таких даних залучалися окремі поліцейські, які готові були надавати подібну інформацію з поліцейських баз даних.

Згідно із судовими документами, IKEA також користалася послугами приватних детективів (вартість їхніх послуг могла сягати 600 тисяч євро).

За даними агентства ВВС, йдеться також про “шпигунство” за клієнтами.

Суд розглядатиме події, які відбувалися у період з 2009 по 2012 роки. Однак в прокуратурі заявили, що IKEA розпочала стежити за співробітниками щонайменше на десятиліття раніше.

Про таку практику компанії стало відомо у 2012 році. Тоді інсайдер надіслав електронну переписку між компанією та охоронною компанією французькій газеті Le Canard Enchaîné.

З електронних листів випливало, що компанія шукала доступу до записів про своїх співробітників та клієнтів з бази даних поліції, що містила мільйони імен та особисту інформацію.

Тоді дві профспілки подали скарги проти IKEA, звинувативши компанію в шпигунстві за сотнями працівників та клієнтів.

Після публікації журналістського розслідування цим випадком зайнялася прокуратура.

Серед 15 осіб, які перебувають на лаві підсудних, є топ-менеджери, такі як колишній генеральний директор Стефан Вановербеке та колишні менеджери магазинів.

Також перед судом постали четверо поліцейських за передачу конфіденційної інформації.

Звинувачення включають незаконний збір особистої інформації, отримання такої інформації та порушення конфіденційності. За деякими з цих статей максимальне покарання сягає 10 років позбавлення волі.

IKEA вже звільнила чотирьох керівників через скандал та запровадила новий кодекс поведінки.

Однак компанії все ще загрожує штраф до 3,75 млн євро (4,5 млн доларів).

ДОВІДКА. IKEA – заснована в Швеції компанія, одна з найбільших в світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому.